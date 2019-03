Harry Styles se pone 'caca' de pájaro en la cara para que se le quiten los granos y espinillas

QUIERE EMPEZAR LA GIRA SIN MARCAS EN EL ROSTRO

¿Ya te has enterado de cuál es el truco de belleza de Harry Styles? El cantante de 'One Direction' quiere empezar su gira mundial sin marcas de granos ni espinillas, así que ha recurrido a un tratamiento un tanto peculiar. Harry se está dando sesiones en las que le ponen excremento de pájaro en su cara, un tratamiento que parece que está de moda en Hollywood, y también lo utilizan otros VIPs como Brad Pitt o Angelina Jolie. Además, este método de belleza tan 'sucio' no es nada barato... ¡Qué asco!