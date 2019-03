Harry Styles podría ser el siguiente en abandonar One Direction

El director del documental de One Direction 'One Direction: This Is Us', Morgan Spurlock, ha vertido unas sorprendentes declaraciones que ha provocado el pánico entre los fans del grupo. Morgan ha revelado que el cuarteto permanecerá algún tiempo, aunque Harry Styles no tardará en seguir los pasos de Zayn Malik.

"Obviamente ya han sobrevivido al grupo. Creo que seguirán juntos durante algún tiempo, una temporada, hasta que en algún momento Harry se vaya. Él será el siguiente. También creo que Niall, Louis y Liam, serán los próximos Bell Biv DeVoe".

Morgan además cree que aunque Zayn confesó que su abandono del grupo se debía a que quería tener una vida normal, él cree que la verdadera razón es que Zayn va a lanzar su carrera en solitario, lo que confirmaría todos los rumores.

"Creo que Zayn es probablemente el chico con más talento del grupo, es un cantante increíble, todos ellos los son pero si quiere dejar el grupo y seguir con su carrera en solitario en medio del éxito y la fama que ya tiene, no puedes culpar a alguien por hacer eso", añadió.