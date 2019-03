Harry Styles podría estar saliendo con una compañera de la película Dunkirk

Morena, de pelo rizado y técnico de cine. Hasta aquí es lo que podemos contar de la nueva chica de Harry Styles. Aunque no le ponemos ni nombre ni cara, la posible pareja se habría conocido en el rodaje de la primera película del cantante, 'Dunkirk'. Cuando el director decía "corten", Styles aprovechaba no sólo para repasar el guion sino también para ligar.

Aunque la película de Christopher Nolan supone la primera incursión en el séptimo arte del excomponente de One Direction, Styles se ha desenvuelto tan bien y se ha sentido tan cómodo con sus compañeros que hasta podría haber salido de la mano de esta misteriosa chica. ¡Estamos deseando conocerla!

En las redes sociales se comenzó a rumorear que el cantante podría estar saliendo con la componente de 'Fifth Harmony', Camila Cabello, después de conocer esta información no ha hecho falta que sus protagonistas desmientan la noticia. Volviendo a la película 'Dunkirk', la ficción está ambientada en la II Guerra Mundial y pese a que en primer momento surgieron los rumores de que el personaje interpretado por Harry podría morir, el medio SugarScape revela que no. ¡Menos mal!