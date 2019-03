Harry Styles de One Direction se queda tirado con la moto en medio de la calle en Los Ángeles

IBA CAMINO DE LOS ENSAYOS CON SUS COMPAÑEROS

¡Oh, oh! Harry Styles ha estado a puntito de no poder ir a ensayar junto a sus compañeros de One Direction. Y es que el otro día el latin lover del grupo sufrió una avería en su moto que le dejó tirado en plena calle de Los Ángeles, lo que le hizo tener que llamar a una grúa para que llegase a su rescate y así poder ir a ensayar junto a sus compañeros de grupo.