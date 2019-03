Harry Styles, de One Direction, provoca que a Rita Ora casi se le vean los pechos

Un escote que ha dado mucho que hablar en la red

One Direction se depidió en el programa de 'The X Factor' dando un pequeño concierto en el que tocaron dos canciones en el escenario en el cual se dieron a conocer como grupo. Una noche muy emotiva en la que no pudo faltar alguna anécdota: Harry Styles abrazó tan fuerte a Rita Ora agarrándose a su canalillo que casi se le cae el vestido entero. Un hecho que fue muy comentado en las redes sociales.