Harry Styles de One Direction prefiere besar a Zayn Malik que a Selena Gomez

EL COMPONENTE DE '1D' NO GUARDA UN BUEN RECUERDO DE SELENA GOMEZ

Vuelven a saltar las alarmas, esta vez porque Harry Styles ha confesado que prefiere plantarle un besazo a su compañero de One Direction, Zayn Malik, que a la que fuera su novia Selena Gomez... ¡Cuánto rencor! Parece que no guarda un buen recuerdo de su relación con la ex chica Disney. ¿Qué opinará ella de todo esto?