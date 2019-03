Harry Styles de One Direction se mete en la cocina de Cindy Crawford y le prepara a sus hijos unas pizzas

¡Un chef de excepción! Aprovechando que está pasando unos días de relax en Los Ángeles, Harry Styles se pasó por la casa que tiene Cindy Crawford en Malibú (California) y disfrutaron de una estupenda jornada culinaria con un cocinero de lo más vip. Y es que el ‘pop star’ quiso deleitarlos con unas ricas pizzas hawaianas caseras para toda la familia.

El cantante contó con unos improvisados pinches, los hijos de la modelo, Presley y Kaia, con los que comparte una gran amistad y quisieron compartir el gran momento con sus seguidores en Twitter. Por su parte el hijo mayor de la top, Presley, quiso agradecérselo a través de la misma vía: "Gracias por venir a nuestra casa otra vez y ayudarnos a hacer pizzas". A lo que él le respondió: "Cuando quieras, hermano. Te veo pronto surfeando".

Esta no es la primera vez que Harry se pasa a visitarlos, la última vez fue hace un mes cuando operaron a Presley de amígdalas y el cantante quiso ir a visitarlo. En esta ocasión también lo publicaron en Twitter: "Estaba en casa después de que me extirparan las amígdalas y mi hermana trajo a un amigo mío para verme. Este tío sabe cómo me siento".