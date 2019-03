Harry Styles de One Direction habla sobre las declaraciones de su ex, Taylor Swift

Taylor Swift ha protagonizado una portada de lo más sonada para la revista Rolling Stone, y decimos sonada no porque la cantante se lo haya quitado todo entre sus páginas, sino por las declaraciones que ha hecho sobre su ex, Harry Styles.

Hace ya más de un año que la pareja puso fin a su relación, pero parece que Taylor no termina de superarlo. La cantante de country revelaba en la entrevista que desde que rompió con Styles no ha tenido ninguna cita, ¿de verdad? Y si esto no fuese poco la cantante ha incluido una canción en su nuevo disco que se llama 'Styles'. ¡Qué casualidad!

Después de esta suculenta entrevista estábamos ansiosos por saber qué opinión tenía el cantante de One Direction sobre la entrevista de su ex, pues bien, lo sabemos. Una fuente ha revelado en exclusiva al Hollywoodlife lo que piensa Harry sobre este tema:

"Harry se sorprende en realidad sigue siendo un tema de conversación para Taylor. Nunca se dio cuenta de lo mucho que le dolía, y si canta sobre su angustia para sentirse mejor está bien. Pero él piensa que es más un truco para vender discos".

Además, esta fuente ha revelado también que es lo que piensa Harry a día de hoy de Taylor: "Él la respeta totalmente y no tiene ningún mal sentimiento por ella. Está sorprendido de que su nombre todavía aparezca en las entrevistas que ella concede. Eso es todo. Él sólo desea su felicidad". ¡Todo un caballero!