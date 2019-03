Harry Styles, de One Direction, se corta el pelo para donarlo

Harry Styles, de One Direction, le dice 'adiós' a su melena mientras él y su banda se toman un descanso. El cabello del cantante es lo que más identifica y diferencia a Harry por lo que sabemos lo especial que es para él y la decisión tan importante que ha tomado.

Ahora, Harry nos ha sorprendido a todos cuando ha decidido cortarse la melena para una causa benéfica y es que el cantante quiere donar el dinero que recaude de sus preciosos rizos a los más necesitados. Un gesto muy bonito que le convierte en una persona muy solidaria.



El irresistible Harry pasará por la peluquería antes de la vuelta de One Direction para realizarse ese impactante cambio de look en el que se desprenderá de la bonita cabellera que luce hasta ahora. Seguro que sus fans se derriten y se vuelve aún más locos por sus huesos al saber que, además de tenerlo todo, también es solidario. A ver si Harry no nos tiene esperando hasta que One Direction vuelva de nuevo a darlo todo y nos regale alguna instantánea en las redes sociales del momento en que dé el paso de dar tijeretazo a su pelo porque estaremos expectantes.