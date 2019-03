Harry Styles de One Direction consigue una orden judicial contra los paparazzi

Después de muchos intentos, por fin Harry Styles ha conseguido una orden judicial contra los paparazzi que le acosan. Esta orden impedirá que estos persigan al cantante en coche o moto, le tengan bajo vigilancia y le esperen a menos de 50 metros de su casa para fotografiarle.

Pero que no se asusten l@s directioners porque esto no va dirigido a sus seguidores. "Esto no es una medida para que los fans del señor Styles dejen de acercarse a él por la calle para hacerse fotos, él es feliz haciendo eso, el tema que se trata aquí es sobre los métodos que han sido utilizados por ciertos fotógrafos", explicó David Sherborne, abogado de Harry.

La orden dada por la jueza Nicola Davies se ha concedido, por el momento, hasta la próxima sesión fijada para el 13 de enero, donde se dictaminará la decisión final. En el momento del dictamen, el cantante no se encontraba en el juzgado. ¿Qué se dictaminará en el juicio final?