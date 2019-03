Harry Styles niega su bisexualidad en la portada de septiembre de ‘GQ British’

Los rumores habían desatado las alarmas, ¡Harry Styles podría ser bisexual! A pesar de ser uno de los componentes de One Direction más mujeriego y rompecorazones, la sexualidad de Harry se ha encontrado en entredicho. ¡Hasta ahora! Ha sido él mismo quien ha desmentido los rumores tras ofrecer su entrevista más sincera para la revista GQ British.

Tajante y contundente se ha mostrado el cantante en sus declaraciones tras preguntarle por su condición de bisexual: "¿Bisexual? ¿Yo? No lo creo. Estoy bastante seguro que no lo soy". La cosa iba mucho más lejos y es que, incluso se le habría relacionado con el Dj Nick Grimshaw a lo que respondía con humor: " Oh, ¿de verdad? No tenía ni idea. No estamos saliendo, no. Solo somos amigos".

Este es sólo uno de tantos rumores a los que Harry y los demás integrantes del grupo tienen que hacer frente día a día por ser mundialmente conocidos y a los que intentan no hacer mucho caso: "Algunos son graciosos, otras ridículos y otros irritantes. No quiero ser una de esas personas que se queja de los rumores. Nunca me ha gustado cuando un famoso se dirige a Twitter y dice: "¡Esto no es verdad! Es lo que hay e intento no hacerlo".

Maduro, sincero, emotivo y revelador así es como encontraremos a Harry Styles en la portada de septiembre de la edición inglesa de GQ. La publicación británica dedicará un especial a los chicos de One Direction creando exclusivamente 5 portadas diferentes protagonizadas de forma individual por cada uno de los chicos de 1D. ¡La 'boyband' al descubierto!