Harry Styles y Nicole Scherzinger mantuvieron una aventura secreta en 2014

Hace cinco años los focos del programa británico 'The X Factor' vieron como la banda de pop más famosa de nuestro tiempo, One Direction, daba sus primeros pasos. Además, tal y como acabamos de conocer, no fue lo único que surgió sobre aquel escenario, y es que Harry Styles estableció una estrecha relación de amistad con Nicole Scherzinger, uno de los miembros del jurado del programa de talento musical por aquel entonces.

Según ha confirmado ahora una fuente cercana al cantante de 21 años, el integrante de la boy band y la ex novia de Lewis Hamilton mantuvieron un breve y secreto affaire a principios de 2014, mientras la artista se tomaba un descanso dentro de su relación con el piloto de Fórmula 1. "Tenían un coqueteo al final de 'The X Factor y se volvieron a reunir de nuevo a principios de 2014. Obviamente, Harry estaba muy pillado por Nicole porque es impresionante", ha dicho al periódico The Sun.

Tal y como ha confirmado, la diferencia de edad de 16 años no fue un problema para Nicole, pues Harry contaba en su extenso haber de conquistas con otras mujeres mayores que él como Caroline Flack, con quien la diferencia era de 14 años, o Taylor Swift.