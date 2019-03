Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y su cambio radical para el videoclip de 'Best Song Ever'

LOS CHICOS DE ONE DIRECTION SE QUEDAN CON SU PÚBLICO EN SU ÚLTIMO CLIP

¡Estamos de enhorabuena! Tenemos la prueba de que One Direction está grabando nuevo videoclip. Y no uno cualquiera, no. Niall Horan, Harry Styles y Liam Payne han sido los 'representantes de honor', dejando su imagen de 'chicos guapos' y transformándose en un 'nerd', un coreógrafo (con peluca rubia incluida) o en el magnate de negocios Sir Alan Sugar. Y es que su nuevo tema bajo el nombre de 'Best Song Ever' no podía no tener algo que le hiciese diferente al resto. ¡He aquí la prueba de ello!