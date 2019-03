Harry Styles monta una escena de celos a su hermana durante un concierto de One Direction

Harry Styles es uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial, lo que no implica que no tenga tiempo para preocuparse por su familia. El joven, de 21 años, ha interrumpido la actuación de One Direction en el Apple Music Festival de Londres para advertir a su hermana y a su cita de que les estaba vigilando.

"Pido disculpas si parezco un poco distraído. Mi hermana está en una cita e intento vigilarla. Comportaos", dijo el vocalista para disculparse con sus fans después de hacer que parasen la música en pleno concierto. Momentos después su compañero Liam Payne, no contento con la vergüenza que en esos momentos seguro embargó a Gemma Styles, echó más leña al fuego: "Todos estamos vigilándolos. No hay presión, Gemma".

Sin duda esta actuación en la capital británica será recordada durante un tiempo por Harry, quien además tuvo que hacer frente al feo gesto de una fan que dijo que no estaba disfrutando de la actuación del cuarteto.