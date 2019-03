Harry Styles ha mantenido una relación secreta con una azafata de vuelo

Harry Styles siempre ha estado etiquetado como el rompecorazones de One Direction y no nos extraña, tiene motivos de sobra para serlo: es un conquistador, es guapo, tiene fama, fortuna… Por este motivo no nos sorprende nada que hayan sido tantas las féminas que han caído rendidas ante los encantos de Styles.

Una vida llena de ligues pasajeros pero con muy pocas relaciones serias, excepto con Taylor Swift y Kendall Jenner con quienes compartió meses de amor. Aunque una nueva información hecha por tierra la alocada vida sentimental de Harry, y es que según revela el medio The Sun, Harry podría haber mantenido una relación seria y duradera con una azafata de vuelo.

Su nombre es Megan Smith y tiene 24 años, la expareja se conoció durante la última gira de One Direction y la conexión fue sorprendente desde el primer momento. Pero… ¿por qué rompieron? Pues según relatan fue por los días de amor de los que Harry disfrutó al lado de Kendall en alta mar y de los que Megan se enteró a través de la prensa. ¡Qué mal rollo!