Harry Styles Vs. Louise Tomlinson: ¿A cuál de los dos te ligarías ahora que están solteros?

BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

Ambos componentes de One Direction, y los dos, ¡están solteros! Parece ser que la gira 'On The Road Again Tour' no les ha traído toda la suerte en el amor, pero no pasa nada porque desde celebrities.es planteamos una pregunta: ¿A cuál de los dos te ligarías ahora que están solteros? Elige que ojos azules te gustan más y ¡Vota por tu favorito! Recuerda escribir tu comentario y el próximo jueves desvelaremos el ganador de nuestra batalla celebrity.