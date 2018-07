Harry Styles firma su primer contrato en solitario

Las esperanzas de que One Direction vuelva a los escenarios se terminan de diluir hoy después de saber que Harry Styles ha firmado su primer contrato con Columbia Records. El cantante siempre ha mostrado su interés en tener una carrera musical en solitario como Zayn Malik e incluso superar el éxito del novio de Gigi Hadid.

Lo cierto es que desde que One Direction se tomara un descanso, Styles ha sido el más interesado en triunfar en solitario y no sólo en el terreno musical ya que el inglés está rodando su primera película, 'Dunkirk', que verá la luz el próximo año. ¡No podemos esperar!

Harry lleva varios meses planeando su vuelta a la música pero sin contar con Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson. El ex de Kendall Jenner ha registrado algunas canciones en la ASCAP (American Society of Composers, Autors and Publisers). ¿Por qué estilo se decantará?