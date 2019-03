RÁPIDAMENTE SE HA CONVERTIDO EN TRENDING TOPIC

Harry Styles acaba de estrenar su primer single en solitario, ‘Sign of the Times’. El excomponente de One Direction ya lo anunció hace casi una semana mostrando a través de sus redes sociales la portada de su nuevo trabajo. Ahora por fin podemos escucharlo y hemos de decir que Harry sorprende, y mucho, con un sonido completamente diferente a lo que podíamos esperar.