Harry Styles estrena la gira de One Direction cayéndose al suelo

ESO ES EMPEZAR CON BUEN PIE

Harry Styles es el torpe del grupo. Una vez más el cantante protagoniza una escena graciosa en la reciente gira 'On The Road Again Tour' de One Direction. Styles tuvo un encontronazo con el palo del micrófono, que le pegó un susto por detrás. No es la primera vez que el cantante hace alarde de su torpeza, le hemos visto en más de una ocasión en el suelo, así que esperemos que Nadine no se preocupe.