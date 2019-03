Harry Styles está desaparecido

Harry Styles nos tiene abandonados. El cantante está tomándose un tiempo de desconexión, posiblemente para disfrutar de su familia antes de centrarse por completo en su carrera. Lo último que sabemos es que ahora está probando suerte como actor. Desde que One Direction se disolvió, cada uno ha querido continuar con sus carreras de forma independiente, y al contrario que el resto de integrantes que han optado por comenzar una nueva etapa musical en solitario, Harry está dando sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

La última vez que le vimos fue en el tráiler de su primera película, 'Dunkirk', un largometraje de Christopher Nolan del que solo hemos visto unos minutos, pero al parecer, Harry tiene una prometedora carrera como actor. Seguramente este trabajo, del que todavía no sabemos más, abra muchas puertas al ex de One Direction.

Ahora todos esperamos ansiosos verle en la gran pantalla, donde seguramente consiga conquistarnos de nuevo, como ya lo hizo en el mundo de la canción. Y es que, aunque nadie conocía su faceta de actor, por lo que se ha podido ver, se le da muy pero que muy bien.

El 2016 fue un año lleno de cambios para todos los chicos de la banda, y lo más seguro es que Styles esté asimilando todo lo sucedido y eso le tenga más distanciado de sus redes sociales, y por consiguiente de sus fans. Aunque quiso dar la bienvenida al 2017 en su cuenta de Twitter, deseando un feliz año a sus seguidores y recordándoles que sean buenos y amables.