Harry Styles envía 1.989 rosas a Taylor Swift para felicitarla por el lanzamiento de su nuevo disco

Parece que Harry Styles está intentando conquistar el corazón de Taylor Swift de nuevo. Según publica New Weekly Magazine, el hombre más conquistador de One Direction no para de enviar mensajes a Taylor pidiéndole otra oportunidad.

Así lo revela una fuente cercana del cantante: "Harry llama y le envía mensajes a Taylor pidiendo una revancha". Además esta misma fuente confiesa que Styles le envió '1.989' rosas para felicitarla por el lanzamiento de su nuevo trabajo que lleva ese nombre. ¡Qué mono!

Un disco en el que Taylor le dedica una canción a Harry con su tema 'Out of the woods'. Y es que ya sabemos que a la cantante rubia le encanta dejar mensajes e indirectas a través de las letras de sus canciones. ¿Habrá alguna dirigida a Taylor en el nuevo disco de One Direction, 'Four'?