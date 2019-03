Harry Styles se deja seducir por una ex ligue de Justin Bieber

INVITÓ AL CANTANTE A UNA ‘PARTY BUS’ EN OSLO

Cómo son las cosas de la vida que no hace falta ser famosa para ligarte a dos de los cantantes con más éxito del momento. Si no que se lo digan a Camilla Foss, que primero fue a saco a por Justin Bieber y después a por Harry Styles. Y lo cierto es que no se le ha dado nada mal ya que a través de Twitter hemos podido ver una imagen de la chica en cuestión junto al componente de One Direction. Desde luego, nada mejor que montar una ‘party bus’, invitar a tu ídolo y que este acepte para que el plan sea redondo…