Harry Styles deja de lado a sus amigos por estar con su novia Nadine Leopold

Harry Styles está 'fall in love' con Nadine Leopold, tanto que se rumorea que el cantante de One Direction dejó de lado a sus amigos en Los Ángeles. De gira ya por Australia y con Cupido a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que el cantante eche de menos a su novia estando tan lejos.

Pero seguro que los amigos de Harry no la echan tanto de menos según lo que revelaba una fuente: "Harry no para de hablar de ella y de hecho, a algunos de sus amigos ya les empieza a cansar. No es la primera vez que tenía planes con sus amigos y los ha cancelado para estar con ella, algo que nunca antes había hecho".

Styles está pasando por la típica fiebre del amor de los primeros meses, pero debe ser muy aguda para que sus amigos hasta se enfaden. "Harry no para de nombrar lo graciosa y divertida que es Nadine, lo elegante que es y lo genial que es. De hecho, la tiene en un pedestal", añadía esta misma fuente.

Lo que está claro es que a la pareja les encanta pasar tiempo juntos, seguro que tuvieron una bonita despedida antes de que Harry cogiera el avión rumbo a Australia.