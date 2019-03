Harry Styles defiende a Taylor Swift ante la pelea con Zayn Malik

Parece ser que alguien más se ha sumado a la pelea vía Twitter protagonizada por Taylor Swift, Zayn Malik y Calvin Harris, y no podía ser otro que Harry Styles, quien se ha metido para defender a la princesa del country ante el ex cantante de One Direction. ¡Qué mono!

Además, una fuente ha revelado a Hollywood Life lo siguiente: "El cantante de One Direction apoya incondicionalmente a Taylor con los últimos sucesos. Pero, al mismo tiempo, está algo preocupado por las continuas polémicas que está protagonizando su antiguo compañero de banda".

Y no es para menos, ya que Zayn está protagonizando muchas noticias últimamente. Primero su pelea por Twitter, luego la ruptura vía mensaje con Perrie Edwards, y ahora esto. Tanto es así que una fuente cercana al cantante ha revelado lo siguiente al mismo portal: "Esto puede ser el comienzo de Zayn en una espiral fuera de control después de terminar las cosas con Perrie, sus polémicas no son una buena señal en absoluto, y esto no va a ser bueno para él y profesionalmente tampoco. En este punto, One Direction nunca querría un reencuentro con él porque es demasiado tóxico".