Harry Styles se defiende de las acusaciones de un seguidor en Twitter

Harry Styles se defiende en Twitter tras el desafortunado comentario de un seguidor que aseguraba haberse encontrado con él durante un partido: "Me acabo de encontrar con @Harry_Styles en el partido de los Tigers, me ha dado 100 dólares para que le fuese a buscar dos cervezas y me he ido con el dinero" #lojuropordios".

No es la primera vez que el cantante de One Direction se enfrenta a una situación de este tipo, pero en esta ocasión ha querido poner al culpable en su sitio y le ha contestado personalmente: "No he estado en el partido de los Tigers. Aunque es una buena historia".

Los fans de la banda han incendiado las redes sociales con sus comentarios en los que tachaban a este joven de mentiroso y defendían con uñas y dientes a su ídolo.

Esta avalancha de comentarios ha provocado que el seguidor publicase un nuevo tuit pidiendo perdón: "Mis disculpas a @Harry_Styles, era una broma interna y ha sido malinterpretada. No pretendía empezar un rumor. Por cierto, tienes un gran número de fans jaja". A lo que Harry no ha dudado en contestar demostrando a todos que es un trocito de pan: "No hay necesidad de disculparse, amigo mío. Te deseo lo mejor, cuídate y ten cuidado".

Una curiosa anécdota para el ya largo currículum de los chicos de One Direction que día a día llenan nuestras portadas con noticias de lo más variadas y divertidas. ¿Qué será lo próximo?