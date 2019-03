Harry Styles, ¿declara su amor a Taylor Swift con su tema 'I Love You'?

'I Love You', este es el título de la nueva canción que ha compuesto Harry Styles y que parece ir claramente dirigida a su ex Taylor Swift. Y es que si hace unos días os informábamos de que el último single de la cantante, 'Out Of The Woods', iba dedicado a Harry, ahora es él quien le dedica esta bonita canción.

El grupo Alex & Sierra es el encargado de poner voz a esta sorprendente declaración de amor en la que encontramos indirectas tan románticas como esta: "Me enamoré con el sol de la mañana, mientras que las horas se escapaban".

Sin embargo, una fuente cercana ha declarado en exclusiva para HollywoodLife.com que se trata de una simple coincidencia y que cuando el cantante escribió esa canción no tenía su relación con Taylor en mente. ¿Vosotros con qué versión os quedáis? ¿Serán ciertos los rumores?