Harry Styles le corrige una falta gramatical a un fan en pleno concierto

Había escrito mal una pancarta dirigida al cantante

Harry Styles ha demostrado que en los conciertos puede pasar por alto muchas cosas, pero no una falta de ortografía. Por ello, el cantante de One Direction llamó la atención de uno de sus fans que sujetaba un cartel donde se podía leer: "Hi Harry Youre so nice". El cantante no lo pasó por alto, y corrigió la falta.