Harry Styles se corona como ‘celebrity de la semana’ por hablar de su sexualidad sin tapujos

SU ENTREVISTA MÁS SINCERA

¡Larga vida al rey! Aunque sólo sea por una semana Harry Styles ha sido proclamado por todos vosotros como un flamante rey tras conceder a la revista GQ su entrevista más sincera. Y es que el guapo de One Direction no tiene pelos en la lengua para hablar abiertamente de su sexualidad y afirmar contundentemente: “Estoy bastante seguro que no soy bisexual”. ¡Viva la sinceridad!