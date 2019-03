Harry Styles se convierte en la peor pesadilla de Zayn Malik

HARRY LANZA SU CARRERA MUSICAL EN SOLITARIO

Desde que Zayn Malik dejó One Direction y comenzó su carrera en solitario, parece que ninguno de los chicos del grupo le ha hecho sombra, pero eso se ha terminado. Aunque todos han probado suerte en solitario, Zayn no ha sentido su éxito en peligro hasta ahora. Harry Styles se ha convertido en la principal competencia del novio de Gigi Hadid después de anunciar el lanzamiento de su primer trabajo musical sin One Direction.