Harry Styles confiesa que los shows son increíbles desde que Zayn Malik salió del grupo

Han pasado tan solo tres meses desde que Zayn Malik abandonó One Direction, y parece que los chicos están ya más que acostumbrados. Ha sido Harry Styles quien ha confesado, en una entrevista concedida a Enternaiment Weekly, que funcionan de maravilla desde que se fue Zayn.

"Los únicos cambios han sido las partes de las canciones que tenía Zayn y que ahora las cantamos los demás. Fuera de eso, los shows han sido absolutamente increíbles", confesaba Styles.

Además durante la entrevista se le preguntó por qué siguen cantando 'Story Of My Life' a pesar de que sean uno menos: "Sería bastante devastador si no cantáramos Story Of My Life solo porque no está Zayn para cantar su solo. Liam Payne se encarga de las notas altas. Él lo hace sensacional en cada show. Los otros chicos han tomado las otras partes de Zayn. Todos conocemos las canciones lo suficientemente bien como para hacerlo como se debe", explicaba Harry.

Desde la salida de Zayn son muchos los rumores que aseguran a que el próximo en abandonar sería Harry, pero de momento Liam Payne, Louis Tomlison, Niall Horan y también Harry continúan trabajando en su quinto álbum que verá la luz próximamente.