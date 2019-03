Harry Styles celebra un fiestón de cumpleaños con stripper incluída

Harry Styles ya tiene 19. El integrante de ‘One Direction’ cumplía años el pasado viernes y lo celebró como si fuera a ser el último de su vida. Un fiestón por todo lo alto en una discoteca de Londres en el que no escatimó en invitar a la gente más vip que conocía. Modelos, cantantes, bloggers… el mundo celebritero al completo, según afirma el diario británico The Daily Mail.

¿Estuvo Taylor Swift junto a su ex en una noche tan especial? Los paparazzis no consiguieron ninguna fotografía de la cantante y ex de Styles, ni a la salida ni a la entrada de la discoteca. Lo que está claro es que Taylor no le pudo regalar ese viaje a Venecia con el que le iba a sorprender.

La sorpresa estrella de la noche no llegó hasta que algunos de los invitados y el ricitos de los ‘direction’ se fueron a casa de este para continuar con la marcha y le hicieron entrega de su regalo: una stripper que se encargó de poner la guinda a un cumpleaños que acabó pareciendo una auténtica despedida de solteros.

Aunque no contento con celebrar un solo cumpleaños, Harry ya había organizado el jueves otra fiesta a la que no faltó su polémica exnovia Caroline Flack y otros amigos.

¿Será esto el primer paso hacía una reconciliación? Sea como sea, todo apunta a que no será Taylor Swift la que ocupe su corazón próximamente...