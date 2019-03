Harry Styles celebra su 21 cumpleaños junto a David Beckham, Cara Delevingne, Kendall Jenner o Alexa Chung

El componente de One Direction invitó a muchos celebs

Harry Styles cumplió el domingo 21 años y decidió celebrarlo por todo lo alto. El vocalista de One Direction organizó una fiesta VIP en Los Ángeles donde no hubo celebrity que faltase. Cara Delevingne, Alexa Chung, Kendall Jenner, David Beckham... todo el mundo acudió a la fiesta de cumpleaños de Harry. Una celebración en la que, como podemos ver en las fotos, no faltó la fiesta, las risas, y sobre todo, gente VP.