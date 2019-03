Harry Styles celebra su 19 cumpleaños con una fiesta a la que acudió su ex, Caroline Flack

UNA 'PARTY' POR TODO LO ALTO EN UN LOCAL EN LONDRES

¡Felicidades Harry Styles! El 'ricitos' de One Direction cumple 19 años y ya se ha adelantado para celebrarlo por todo lo alto. Lo hizo en un local en Londres en el que no faltaron muchos amigos y una de sus ex, Carline Flack. La presencia de la presentadora en la 'party' ha desatado los rumores sobre si estos dos habrán retomado de nuevo su polémica relación. ¿Se estarán dando otra oportunidad?