Harry Styles cae rendido en las redes de Jennifer Lawrence

Tiene sólo 19 años pero en lo que al 'love' se refiere él ya tiene mucha experiencia. A Harry Styles nada ni nadie se le resiste y después de romper con Taylor Swift por su afición al ligoteo no ha perdido el tiempo. Después de sus líos con Emma Watson y Millie Brady, ahora el cantante ha puesto sus ojitos sobre una de las grandes estrellas de Hollywood, la guapérrima Jennifer Lawrence. Ella aún no se ha pronunciado sobre el tema pero...¡Con Harry nunca se sabe!

Al parecer, su flechazo por la actriz se produjo en la gala de los Oscar cuando ella pronunciaba su discurso de agradecimiento. Un amigo del cantante ha confesado al Daily Star: "Se enamoró de Jennifer después de ver su discurso en los Oscars". Y, aunque motivos no le pueden faltar para rendir su corazoncito a tan bella estrella, lo que más le gusta de ella es esa espontaneidad de la que ha hecho gala en sus últimas apariciones.

Al componente de One Direction le encantan las chicas graciosas y, según el amigo ya mencionado, "piensa que fue divertidísimo que se cayeracuando fue a recoger el premio a la mejor actriz". ¡Si ya dicen que no hay mal que por bien no venga! Y, por supuesto, Harry que no es tonto también se ha fijado en lo guapérrima y estupenda que es ella. "Obviamente, como todos los hombres, piensa que es despampanante", añadía.

Jennifer parece ajena a todo esto jaleo ya que aún no se ha mencionado sobre el tema. Mientras, Harry parece haber desplegado ya sus armas de seducción y según algunas fuentes ha pedido que les presenten a amigos en común. Durante la celebración de los Oscar y a pesar de no haber visto la peli por la que estaba nominada Jen twiteó: "Jennifer Lawrence necesita ganar el Oscar esta noche". Días más tardes volvía a comentar en sus redes sociales: "Acabo de ver El lado bueno de las cosas... realmente me gusta". ¿Lo diría por la 'peli' o por la actriz? Tiembla Jeniffer, que Harry va a por ti...