Harry Styles aprovecha sus vacaciones en Los Ángeles para grabar temas en solitario

EL CANTANTE PODRÍA ESTAR PLANTEÁNDOSE DEJAR EL GRUPO

Aprovechando un descanso en la gira de One Direction, Harry Styles se trasladó a Los Ángeles. Eso sí, durante las vacaciones el cantante no sólo ha aprovechado para descansar sino también para grabar los que podrían ser sus primeros temas como solista. Aunque los representantes de la banda no quieren que cunda el pánico entre las fans y han aclarado que el grupo no se separa, todo apunta a que Harry podría estar pensando en iniciar su carrera en solitario.