Harry Styles apoya a Louis Tomlinson tras la muerte de su madre

Como decíamos, la pérdida de Johannah Deakin ha sido un duro golpe para el mundo en general. La repentina muerte de la madre de Louis Tomlinson tras perder la batalla que llevaba librando unos meses contra la leucemia, ha conmovido a los fans del cantante. La madre del cantante falleció a principios de este mes y ha dejado a la familia destrozada.

Recientemente os contábamos los gestos que sus familiares y amigos más cercanos habían tenido para rendirle tributo. Un emocionado Louis que dedicaba su actuación en el escenario que le dio la fama lanzando un beso al cielo; Lottie, la hermana del cantante, confesaba el tatuaje que lucía en su honor; y su pareja cumplía los últimos deseos de Johannah como fan de la banda de su hijo despidiéndose en Twitter de los seguidores de One Direction.

Todos los amigos más cercanos de la familia se han volcado para ayudarles a superar la difícil situación que están atravesando. Los miembros de la banda no han dejado solo a Louis en esto y le están apoyando en todo lo que pueden. Concretamente Harry Styles ha sido el último en enternecer a todos con el bonito gesto que ha tenido con su amigo en recuerdo de Johannah, que tenía una estupenda relación con todos los chicos.

El ex de One Direction, Harry Styles, además de acudir a la actuación de Tomlinson en 'The X Factor', para apoyarle en la primera vez que se subía al escenario tras la pérdida de su madre, ha acudido a una clínica, según ha informado la cuenta de Twitter NiallSpanish, para donar sangre para enfermos que padecen leucemia, enfermedad que le costó la vida a Johannah. Aunque está por confirmar que se trate de una simple donación de sangre, o si se ha unido a un banco de médula.