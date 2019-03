Harry Styles aparece 'semi' desnudo en las redes sociales

Su primo comparte la imagen con todos a través de la red

Hacía mucho que los chicos de One Direction no nos deleitaban con sus mejores imágenes. Es por eso que Harry Styles ha vuelto pero a lo grande. Y es que hace unos días su primo compartía en las redes sociales una imagen del cantante en la que aparecía, a primera vista, como su madre le trajo al mundo. Una imagen que ya ha dado la vuelta por todos los continentes y que para los 'directioners' seguro que no ha pasado desapercibida.