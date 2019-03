Harry Styles no acudió a la fiesta de su ex Taylor Swift tras los premios Billoard

Taylor Swift dio una fiesta después de la gala de los Premios Billboard. Lo fuerte es que su exnovio, el cantante de One Direction, Harry Styles no acudió a la fiesta a pesar de que estaba invitado. El resto de chicos del grupo sí acudieron para no hacerle el feo a la cantante. Además Taylor aprovecho su 'party' para presentar a su nuevo novio, Calvin Harris. ¡Qué fuerte!

La cantante confirmó en su fiesta la relación con Calvin, el ex de Rita Ora. Rita no fue tan discreta como Harry Styles y decidió acudir a la fiesta de Taylor, aunque para no ver a la cantante con Calvin los evitó toda la noche.

En cuanto al cantante de One Direction, una fuente apunta que Harry decidió volverse a los Ángeles porque le pareció una mala idea acudir a la fiesta que organizaba su ex. Menos mal que el cantante no fue, sino el también habría conocido 'formalmente' a Calvin Harris.