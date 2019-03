Harry Styles aconseja a Fifth Harmony sobre los efectos de su posible separación

DEBEN PERMANECER JUNTAS

Los rumores sobre una posible separación del grupo Fifth Harmony han salido a la palestra, y aunque por el momento son solo rumores no sería el primer caso en el que luego se hacen realidad. Así, Harry Styles les ha querido dar un consejo sobre cómo gestionar estos rumores para que no les afecte en su día a día, porque él mejor que nadie sabe lo que es pasar por eso después de lo que ha vivido con One Direction.