Harry Styles abandona un club de Hollywood junto a dos misteriosas chicas

MADRUGADA DEL DOMINGO

¡Harry Styles está hecho todo un rompecorazones! El cantante fue fotografiado en la madrugada del domingo saliendo de un conocido club nocturno de Hollywood junto a dos guapas rubias, con las que se subió al coche y abandonó el local. Una escena que los paparazzi allí presentes no dudaron en fotografiar y que no debió de gustar mucho al componente de One Direction que paró el coche y pidió un poco de respeto.