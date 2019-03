Halsey abandona Twitter porque no aguanta más las críticas de la red

Halsey se ha convertido en toda una revelación musical. A sus 21 años, Miley Cyrus ha encontrado en ella una fuerte competidora. Su estilo desinhibido, su rebeldía y su look andrógeno hacen que la comparación entre ambas sea inevitable. Además, ambas generan odio y admiración a partes iguales.

Las celebrities están expuestas a diario a la opinión del público, hagan lo que hagan, siempre hay personas dispuestas a hacer una crítica fácil que muchas veces consiguen que los famosos se harten y tomen decisiones radicales. Este es el caso de Halsey, harta de las críticas ha decidido abandonar Twitter. La cantante mantiene una relación muy estrella con sus seguidores e isntenta siempre responder a los comentarios cariñosos, esta vez ha podido más el odio que lo positivo. ¡Qué pena! ¿Será un respiro o una decisión definitiva? ¡Tiempo al tiempo!

Pero no sido la única que alguna vez ha decidido dejar las redes sociales por un tiempo. Zayn Malik hizo lo mismo en 2013 debido a los comentarios racistas que recibió. El cantante Sam Smith también ha dei decidido descansar de Twitter, después de las críticas recibidas por declarar que había sido el primer gay en recibir un Óscar cuando no era así. ¡Esperemos que la lista no continúe!