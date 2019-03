Hailey Baldwin le da un ultimátum a Justin Bieber

Desde que Justin Bieber recibiese el nuevo año publicando una imagen en su cuenta personal de Instagram besando en la boca a Hailey Baldwin, todos pensábamos que con eso su relación estaba más que confirmada y asentada, pero no.

Según publica el portal de noticias online HollywoodLife.com, la modelo ha dado un ultimátum al principito del pop. Hailey está cansada de ser la chica reserva de Bieber, y quiere que el artista la presente ya como su 'novia oficial'.

"Ella le exige que deje de de darla largas. Ella quiere que él se decida si quiere estar con ella o no. Porque si no la va a perder", revelaba una fuente cercana a Hailey a la revista Us Weekly. ¿Conseguirá Hailey que Bieber dé el paso definitivo junto a ella?