Aunque Hailey Baldwin intenta hablar siempre lo menos posible de su vida privada, gracias al reality que acaba de estrenar junto al cantante en Facebook Watch, 'The Biebers', estamos conociendo a Hailey un poquito más a fondo…

Y si en el primer episodio la famosa pareja contaba cómo lo habían pasado durante el tiempo que no estuvieron juntos, tiempo durante el cual el artista canadiense volvió con Selena Gomez; ahora Hailey ha revelado cómo se siente cuando la comparan.

Y aunque en ningún momento la modelo ha mencionado ningún nombre en concreto, han sido muchos los que han sobreentendido que con sus palabras se refería a la famosa exnovia del cantante.

"Podría sentarme aquí todo el día y decir que el odio no me molesta, que las palabras que se dicen no me afectan. ¡Duele ser destrozado en Internet! Duele ser comparado con otros seres humanos todos los días, le duele a la gente que saquen conclusiones precipitadas y hacer suposiciones", confiesa la mujer de Justin Bieber.

"Me duele ser llamada por otros nombres y sentir que no estoy a la altura… la lista sigue y sigue". Y añade: "Comparto esto solo porque pesa a menudo en mi corazón y porque es importante ser honesta acerca de cómo estas cosas nos afectan mental y emocionalmente. Ojalá le hable a alguien que lucha con lo mismo".

