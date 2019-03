Hailey Baldwin confiesa que ser la novia de Justin Bieber no es fácil

Hailey Baldwin se ha convertido en la protagonista de la nueva portada de Marie Claire. Un reportaje en el que la modelo ha hablado por fin sobre su relación con Justin Bieber.

Un amor que nos tiene muy pero que muy confundidos, y es que no sabemos cuándo están juntos y cuándo no. Y es que como confiesa la propia Hailey ser la novia de Bieber no es tarea fácil: persecuciones, acoso de fans…

"Los mensajes empezaron a llegar, las llamadas locas... es difícil salir con alguien en esta industria", confiesa Hailey en la publicación. "Tienes que tener mucha paciencia y ser muy fuerte, además de centrarte en lo personal y nada más", añade.

Una entrevista en la que la joven modelo se explaya hablando del cantante canadiense, y es que aunque Hailey tiene una prometedora carrera como modelo, su caché ha subido como la espuma a raíz de su relación con Bieber: "No quiero que me presten atención por estar saliendo con alguien. Tengo una vida muy pública y tengo que mantener mis cosas en privado o no tener vida privada... Me gusta pensar que mis relaciones no son entre yo, la persona con la que salgo y el resto del mundo".