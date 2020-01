Si hace unos días Selena Gomez saltaba a todas las portadas después de revelar lo que sintió tras despertar de la complicada operación de trasplante de riñón a la que se sometió hace un par de años; ahora, la cantante ha vuelto a dar de qué hablar tras coincidir en un restaurante con Hailey Baldwin, la actual mujer de su famoso exnovio, Justin Bieber.

La cantante acudió al glamuroso restaurante Craig's de West Hollywood para celebrar, rodeada de amigos, el lanzamiento de su nuevo álbum: 'Rare'. Un proyecto en el que ha estado trabajando el último año y que cuenta con canciones inspiradas en sus experiencias después de salir de rehabilitación para tratar una crisis emocional: "Sé que es muy difícil que las cosas funcionen, pero es importante que te digas que te lo mereces. Debes elegir siempre primero por ti, por ello escribí este álbum, para todas aquellas personas que necesitan escuchar alguna vez cuánto valen".

Pero sin duda, durante estos días, ha tenido lugar un acontecimiento que le ha conseguido arrebatar el protagonismo al nuevo lanzamiento del nuevo trabajo de Sele: su reencuentro con Haily Baldwin. Una coincidencia que ha dado lugar a muchas conspiraciones, y es que son muchos los que afirman que Hailey y su acompañante, Madison Beer, acudieron al restaurante adrede para arruinarle la noche a la cantante.

Una acusación que Madison se ha encargado de desmentir a través de su cuenta de Instagram: "Acabo de cenar con mi amiga Hailey, a la que conozco desde hace 10 años... ¿y eso es todo? ¿Cómo puede eso ser un crimen? Amo a Selena. Siempre lo he hecho. Nunca en un millón de años trataría de hacerle daño. Esto es simplemente ruin e innecesario. No pasó nada".

Y es que según ha llegado a afirmar la propia Selena, ambas se conocen desde que eran pequeñas, y así ha zanjado el tema la intérprete de 'Lose You To Love Me': "Es asqueroso leer todo esto. No fue intencionado en absoluto. Estoy muy decepcionada con que alguien pueda hablarle así a otra persona. Conozco a Madison desde que era un bebé y la he seguido viendo hasta convertirse en la mujer que es hoy en día. No hay ningún problema entre nosotras".

