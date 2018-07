Hackean la cuenta oficial de Twitter de Katy Perry y mandan un mensaje a Taylor Swift

Katy Perry ha sufrido lo que muchos famosos han tenido que pasar en algún momento. ¡Su cuenta de Twitter ha sido hackeada! Pero esta vez, en vez de fotos comprometidas, han sacado a la luz material inédito que podría forma parte de su nuevo disco. Además, han mandado un mensaje a Taylor Swift donde escriben: "Miss u baby".

Aunque los mensajes ya han sido borrados del perfil de la artistas, los usuarios son más rápidos y no han dudado en hacer capturas de ellos y compartirlos con aquellos que no hayan podido verlos. Por ahora, Perry no se ha mencionado al respecto y no sabemos si decidirá tomar medidas legales.

Después de que se filtrasen las fotos de Orlando Bloom con Selena Gomez, ahora la cantante ha tenido que ver como una de sus nuevas canciones, 'Witness', ha sido escuhada antes de tiempo. La artista ya ha recuperado su cuenta desde ha querido recordar a los "héroes" que han perdido la vida sirviendo a Estados Undios por el 'Día de los Caídos'.