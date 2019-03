Gwen Stefani, irreconocible en su última aparición pública

No sabemos si será cosa de la edad, del maquillaje elegido para asistir al evento o si estamos ante un caso de retoques en la cara, como ya vivimos recientemente con Pamela Anderson, quien en su última aparición pública lucía unos excesivos retoques estéticos, aunque no sorprendió, pues Pamela siempre se ha mostrado a favor de la cirugía. Lo de Stefani, ¿será maquillaje o se habrá sometido a alguna intervención estética?

Rápidamente se ha comenzado a rumorear que podría tratarse de un nuevo caso de excesos de cirugía estética , aunque ella misma ha señalado que se trata de maquillaje únicamente . No se sabe si se habrá puesto en manos de un nuevo maquillador o de un cirujano estético, pero lo que está claro es que no parece ella. Hay otros señalan que se debe a los veinte años que han pasado desde que la cantante triunfó en el mundo de la canción cuando tenía tan solo 27 años.

Gwen Stefani parece otra. La cantante ha reaparecido en una gala de entrega de premios con una apariencia de lo más sorprendente y muy diferente a la que conocíamos. Son muchos los que no reconocen a la exitosa Gwen, que triunfó en el mundo entero con el grupo 'No Doubt', por su nuevo aspecto físico.

Gwen Stefani and her boy @blakeshelton after accepting his awards! @gwenstefani #peopleschoiceawards ❤️😍 pic.twitter.com/bUVW63lL3d