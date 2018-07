El grito de Meghan Trainor en plena actuación: "¡Estoy soltera caballeros del mundo!"

LA CANTANTE DEJA CLARO QUE ESTÁ SOLTERA

Meghan Trainor se ha trasladado hasta Australia para promocionar su nuevo trabajo 'Thank you', allí la cantante ha aprovechado una de sus actuaciones para dejar claro que no tiene novio y que anda en la búsqueda de ese hombre ideal, así lo gritó a los cuatro vientos: "¡Estoy soltera caballeros del mundo!".