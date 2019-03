Grazia entrevista en exclusiva a Ricardo Tisci: “Rihanna es la nueva Madonna”

Entre las idas y venidas dentro de la relación de Rihanna y Chris Brown, la revista Grazia ha entrevistado en exclusiva a Ricardo Tisci, director creativo de Givenchy desde 2005 y el encargado de diseñar el vestuario de la de Barabados para su gira mundial.

El modisto y la cantante son muy buenos amigos: “Es una gran trabajadora. Me ha hablado del tour, me ha enviado algún esbozo para entender mejor sus necesidades. He diseñado los vestidos del lanzamiento, quería que fuese irónico, con un punto barroco y punk”. Además, confiesa: "Rihanna me gusta, hace sus elecciones con sentido. Como volver con Chris Brown, porque a veces te enamoras de un chico guapo que te hace la vida difícil… Ella sigue su corazón, representa a los jóvenes de hoy”.

Y es que Tisci sólo tiene halagos para RiRi: “Es una valiente y un icono para la juventud negra”. Y no sólo eso, sino que añade: “Es la nueva Madonna”.