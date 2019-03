El gran parecido del padre de Selena Gomez y su novio The Weeknd

Los fans de la cantante han querido hacer eco en las redes sociales de una asombrosa coincidencia. Y es que el padre de Selena Gomez y el actual novio de la cantante, The Weeknd, tienen un curioso parecido más que evidente. Una de las cuentas de fans de la estrella musical han compartido un montaje donde aparece una foto de los padres de Selena hace años, cuando ella era un bebé, y otra de los cantantes cuando actuaron en el desfile de Victoria's Secret.

"Cuando te das cuenta de que Selena y The Weeknd son igual que los papás de Selena cuando eran jóvenes", escribían los seguidores de la cantante junto a la imagen que está dando la vuelta en las redes sociales. Aunque la familia de Gomez y de The Weeknd no tiene nada que ver, el parecido entre Abel Tesfaye y Ricardo Joel Gomez es asombroso. El padre de la cantante, de origen mexicano, de joven tenía unos rasgos muy pero que muy parecidos a los de The Weeknd que no han pasado por alto a los ojos de los fans de la estrella musical.